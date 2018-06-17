İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR 

Haber: Ersan SAN-Özgür EREN-İstanbul DHA

İstanbul\'da yağmur etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmur nedeniyle yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdünrlüğü de sağnak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıda şöyle denilmişti: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul\'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Görüntü Dökümü:

-Sağanak yağıştan görüntü

-Detaylar