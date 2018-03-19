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İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak yağmur etkili oluyor

19 Mart 2018 03:49

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
İstanbul\'un bazı bölgelerinde sağanak yağmur etkili oluyor.
Gece yarısı etkili olan sağanak yağmura, İstanbullular, hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkili olmasıyla bazı vatandaşlar, Fatih Aksaray Meydanı ve Yenikapı Marmaray Durağı\'nda bekleyerek korunmaya çalıştı. Bazılarının ise taşıdıkları şemsiye ile korundukları görüldü.

Görüntü Dökümü
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-Yağmurdan görüntü
-Yenikapı Marmaray İstasyonu
-Aksaray meydanı
-Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar
-Genel ve detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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