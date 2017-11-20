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İstanbul'da sağanak yağmur; Beyoğlu Öğretmen Evi'nin çatısının bir bölümü uçtu

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL,(DHA) İstanbul'un üzerinde dolaşan siyah bulutlarla birlikte yer yer sağanak yağmur etkili oluyor

20 Kasım 2017 16:37

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'un üzerinde dolaşan siyah bulutlarla birlikte yer yer sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim\'de sağanak yağmur meydandakilere zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarla birlikte Beyoğlu Öğretmenevi\'nin çatısının bir bölümü uçtu.
Meteoroloji\'nin uyardığı yağmur İstanbul\'da etkili oluyor. Yağmur bulutuyla hava bir anda karardı, sağanak yağmur başladı. 
Yağmurla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Beyoğlu Öğretmenevi çatısının bir bölümü yola uçtu. Çatının düştüğü yerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Yağmur ve rüzgar nedeniyle Taksim Meydanı\'nda da yürüyenler de zor anlar yaşadı.

(FOTOĞRAF)
 
 

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