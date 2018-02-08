İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR (1)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL -İSTANBUL DHA

İstanbul\'da öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Yağmur aralıklarla devam ediyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı, kim ise ıslanmaktan kurtulamadı. D-100 Cevizlibağ mevkiinde yağmur nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmadı ancak yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Şemsiyesi olmayanlar, ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteorojiden edinilen bilgile göre sağanak yağış geçişleri akşama kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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TAKSİM MEYDANI

-Yağmurdan görüntü

-Duraklara sığınanlar

-Koşanlardan görüntü

-Şemsiye ile yürüyenler

-FATİH

-Yağmurdan görüntü

-Trafikten görüntü

-KÜÇÜKÇEKMECE

-Yağmur ve trafik

-Duraklara sığınanlar

