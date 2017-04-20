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İstanbul'da sağanak yağış hava ulaşımını olumsuz etkiledi

Yağışın şiddetlendiği dakikalarda elektrik yüklü CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar havada tur attıktan sonra inebildi

20 Nisan 2017 21:29

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Atatürk Havalimanı'nda pek çok uçak iniş sırasında zorlandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Atatürk Havalimanı'nda uçuşları olumsuz  etkiledi. Kalkıştan kısa süre sonra yıldırım isabet eden özel bir havayolu şirketine ait uçak geri döndü. Yağış sırasında bazı uçakların da pas geçtiği öğrenildi.

Yağışın şiddetlendiği dakikalarda elektrik yüklü CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar havada tur attıktan sonra inebildi. 

Özel bir havayolu şirketinin İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren tarifeli uçağa ise kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet edince havalandığı Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

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