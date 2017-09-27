İstanbul'da sağanak yağış (2)

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'un bazı kesimlerinde sağanak yağmur şiddetini arttırdı. Sarıyer taraflarında yağmur şiddetini arttırdı. Aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika etkili olan yağmur nedeniyle yollar su kapladı. Trafikte seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Öğrenci servisinden inen iki kız öğrenci yol kenarından sel halinde akan su nedeniyle kaldırıma geçmekte zorluk yaşadı. Bazıları otobüs duraklarına sığındı.
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