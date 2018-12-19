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İSTANBUL'DA SAĞANAK VE RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü

19 Aralık 2018 08:43

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü\'nün uyarısının ardından dün öğle saatlerinde İstanbul\'u etkisi altına alan sağanak, sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü. Bazı yerlerde rögarlar taşarken, denizde de sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu. 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Dün öğle saatlerinde İstanbul\'u etkisi altına alan sağanak yağış bugün sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürmeye devam etti. Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, denizde sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu. 

Görüntü dökümü:
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-Rüzgardan dolayı ağaçların sallanması
-Yağmur yağışı
-Denizdeki dalgalar
-Rögarın taşması
-Genel ve detay görüntüler
Haliç ve E-5\'ten yağmur görüntüsü
-Vatan Caddesi\'nden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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