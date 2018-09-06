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İstanbul'da sağanak uçuşları aksattı

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Havalimanındaki seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı

06 Eylül 2018 21:35

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Havalimanındaki seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda öğleden sonra başlayan yağış, Bakırköy'de de etkili oldu. 

Sağanak, Atatürk Havalimanındaki seferlerin kısa süreli aksamasına yol açtı. Özellikle iniş için alçalan uçaklar nedeniyle havalimanında yoğunluk meydana geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan yer hizmetleri görevlileri ile uçaklara yükleme yapan işçiler, apronda zaman zaman zor anlar yaşadı. 

Bazı çalışanların yağmurlukla önlem aldığı görüldü.

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