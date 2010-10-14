-İSTANBUL'DA SAĞANAK KAZALARI İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - İstanbul'da geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı. E-5 karayolu Küçükçekmece Askerlik Şubesi mevkisinde lastiği patlayan Beşer Kuzu (40) yönetimindeki 59 EL 112 plakalı ambulans kontrolünü kaybederek yan yattı. Tekirdağ'dan İstanbul'a hasta nakli için geldiği öğrenilen ambulansta bulunan ve yaralanan Kuzu ile doktor İbrahim Çelik (25) Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hemşire Filiz Yasa (22) ise Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, Fatih Atatürk Bulvarı Bozboğan Su Kemeri mevkisinde Mehmet Kutlu (51) yönetimindeki 34 TFS 44 taksi, Ömer Uçar'ın (40) kullandığı 34 TEV 17 plakalı taksiye çarptı. Kazada yaralanan Uçar Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde, 34 EA 1905 plakalı otomobil kaydı ve orta refüje çarparak devrildi. Kazayı yara almadan atlatan aracın sürücüsünün, otomobilini bırakarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.