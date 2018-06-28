İstanbul'da sağanak etkili oldu; bazı caddeleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda dolu yağışı başladı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki trafik 10 dakikalığına durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), İstanbul’da bu gece beklenen sağanak yağışla ilgili bir uyarı daha geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere, İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM: Dolu yağışı beklenmiyor

AKOM da yaptığı biligilendirmede "İstanbul da sağanak yağış, Boğaz cevresi ve Avrupa yakası tamamında gece yarısına kadar etkili olacak. Yağışlar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü olacak." denildi.

Açıklamada, "Zeytinburnu, Merter,Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü,Bakırköy ilçelerinde etkili oluyor. Yağışlar, Başakşehir,Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerini de etkisi altına alacak. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı beklenmiyor" ifadeleri kullanıldı.

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi. Kısa sürede etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı ilçelerdeki caddeleri su bastı. Caddelerde bulunan araçların suda mahsur kaldığı görüldü.

Havalimanında trafik durdu

İstanbul’u etkisi altına alan yağış, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi. İniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağmur, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi. Atatürk Havalimanı çevresinde oluşan CB bulutları (elektrik yüklü bulutlar) nedeniyle uçaklar yaklaşma yapamadı. Atatürk Havalimanı'na inecek olan uçaklar 10 dakika boyunca iniş yapamadıkları için havada tur atmak zorunda kaldı.

Öte yandan yağışının yoğun olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı apronunda su birikintisi oluştu. Yoğun yağmur nedeniyle mazgallardan taşan su, Atatürk Havalimanı yolcu salonlarına girdi.

İBB AKOM’dan bir yağış uyarısı daha geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), İstanbul’da bu gece beklenen sağanak yağışla ilgili bir uyarı daha geldi. AKOM’dan yapılan uyarıda, “Bir saat içerisinde ikinci bir kuvvetli yağış geçişi boğaz çevresi ile Anadolu yakası ağırlıklı olarak yaşanması bekleniyor. Yağışın yerel olarak kısa süreli dolu şeklinde etkili olma ihtimali var” denildi.