-İSTANBUL'DA SAĞANAK 1 CAN ALDI İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Ataşehir'de bir kişi 4 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Ataşehir Atatürk Mahallesi Girne Caddesi 11 numarada oturan Selçuk Akbulut (42), sağanak nedeniyle tavanından evine su damlaması üzerine 4 katlı binanın çatısına çıktı. Evine su damlamaması için bir süre çatıda çalışan Akbulut, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde ayağının kayması üzerine düştü. Beton zemine çarpan Akbulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Akbulut'un cesedi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.