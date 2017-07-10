T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi

10 Temmuz 2017 13:04

İstanbul polisi, Fatih'te iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te iki ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

Mevlanakapı Mahallesi Dutlu Bakkal Sokak'ta üzerinde bulunan gecekonduya baskın yapan polis ekipleri, burada uzun süre arama yaptı.

Diğer operasyon ise Hasırıcı Melek Sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katındaki daireye düzenlendi. Aramalar sırasında Özel Harekat polisleri bina girişinde önlem aldı. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili henüz bilgi verilmedi.

ETİKETLER

İstanbuluyuşturucu operasyonuFatih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24