İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Küçükçekmece ve Esenyurt’ta önceden belirlenen adreslere helikopter destekli operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir internet kafeye baskın düzenleyen Özel Tim, dükkanın kepengini kaldırıp kapısını levye ile kırarak içeri girdi. Bu sırada ’Akrep’ olarak tabir edilen zırhlı araçlarda sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. İnternet kafede inceleme yapan ekipler, içeride kamera kaydı alıp, incelenmek üzere bazı malzemelere de el koydu.



Esenyurt, Yeşilkent Mahallesi’nde de bir apartman dairesine Özel Harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi. Koçbaşı ile daire kapısını kıran ekipler, içeride inceleme yaptı. Operasyona bir polis helikopteri de havadan destek verdi.