T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da rüşvet operasyonu: 20 trafik polisi gözaltında

Operasyonda toplamda 75 kişi gözaltına alındı.

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltındaki trafik polisi sayısı 8'den 20'ye yükselirken, toplamda 75 kişinin gözaltında bulunduğu bildirildi.

Eksik belgelere sahip servis minibüslerinin denetimlerini rüşvet karşılığı eksiksiz olarak göstererek yolsuzluk yapmak suçuyla ilgili çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen bir suç şebekesine operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser ve memur 20 polis ile personel taşımacılığı yapan şirket yöneticilerinin olduğu toplam 75 kişi yakalandı.

Şüphelilerin işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sürdüğü bildirildi.

Gözaltındaki polis sayısı daha önce 8 olarak açıklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24