İstanbul'da rüşvet operasyonu: 20 trafik polisi gözaltında

T24 - İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltındaki trafik polisi sayısı 8'den 20'ye yükselirken, toplamda 75 kişinin gözaltında bulunduğu bildirildi.



Eksik belgelere sahip servis minibüslerinin denetimlerini rüşvet karşılığı eksiksiz olarak göstererek yolsuzluk yapmak suçuyla ilgili çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen bir suç şebekesine operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser ve memur 20 polis ile personel taşımacılığı yapan şirket yöneticilerinin olduğu toplam 75 kişi yakalandı.

Şüphelilerin işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sürdüğü bildirildi.



Gözaltındaki polis sayısı daha önce 8 olarak açıklanmıştı.



