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İstanbul'da rüşvet aldığı iddia edilen trafik polislerine operasyon; 97 gözaltı

Polislere rüşvet verdiği tespit edilen 42 kişi de yakalandı

24 Temmuz 2017 14:03

İstanbul'da, aldıkları rüşvet karşılığı tonaj aşımı yapan hafriyat kamyonlarına ve yasak saatte beton mikserlerine izin verdikleri belirlenen 55'i trafik polisi 97 kişi, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre,  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyeti'nde görevli bazı trafik polislerinin rüşvet olaylarına karıştıkları yönünde bilgi aldı.

Teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışmada, trafik polislerinin hafriyat kamyonlarının tonaj aşımına aldıkları rüşvet karşılığı izin verdikleri belirlendi. Trafik polislerinin ayrıca beton mikserlerinin yasak saatte girişi yasak olan bölgelere girişlerine izin verdikleri tespit edildi. 

Trafik polislerine rüşvet veren kişiler de tespit edildi. Yapılan uzun soluklu çalışmanın ardından sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. 55 trafik polisi sabah saatlerinde görevleri başında gözaltına alındı. Polislere rüşvet veren 42 kişi de yakalandı. 97 kişi sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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