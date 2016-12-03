İstanbul'da Rus gemisi karaya oturdu

Kartal sahilde lodosun etkisiyle bir Rus kuruyük gemisi 21.00 sıralarında karaya oturdu. Kurtarma ekiplerinin yoğun gayreti sonrasında mürettebat gemiden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kartal sahilinde demirli olan ve lodosun etkisiyle halatları kopan 2 kuru yük gemisi karaya oturmuş ve gemilerden sahile yakın olanın mürettebatı ise kısa sürede kurtarılmıştı.



İkinci gemiye de özel makineyle halat atan itfaiye ekipleri, varagele sistemiyle geminin içinde bulunan personelin tamamını kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen mürettebattan bazıları tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye götürüldü.



Kuru yük gemilerinin, lodosun etkisini azaltmasının ardından, "gemi kurtarma" ekiplerince bulundukları yerlerden römorkör ile çekileceği kaydedildi.