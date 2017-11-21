İstanbul'da rekor sahte içki operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği sahte içki operasyonunda 10 ton metil alkol ile 120 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul genelinde sahte içkiden zehirlenme ihbarları üzerine harekete geçen polis, çalışma başlattı. Yapılan incelemede zehirlenen kişilerin sahte içkileri Fatih'teki bazı büfelerden aldığı belirlendi.

Şüphelileri belirleyen polisin dün 20 adrese eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 10 ton metil alkol ile 120 bin sahte içki ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın bir seferde en fazla sayıda yakalanan miktar olduğu belirtildi.