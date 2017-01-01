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BBC Türkçe

İstanbul'da Reina gece kulübüne saldırı: En az 35 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı gece kulübü Reina'ya düzenlenen silahlı saldırıda en az 35 kişi, hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Vasip Şahin saldırıda en az 40 kişinin de yaralandığını söyledi. RTÜK saldırıyla ilgili geçici yayın yasağı g

01 Ocak 2017 06:31

İstanbul'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı gece kulübü Reina'ya düzenlenen silahlı saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin saldırıda en az 40 kişinin de yaralandığını söyledi.

Valinin verdiği bilgiye göre saldırgan Ortaköy'deki gece kulübünün girişinde önce kapıdaki güvenlik görevlisine ateş açtı, ardından içeri girerek etrafa ateş etmeye başladı.

Olayın bir terör saldırısı olduğunu belirten Vali, "01.22 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu ve bir vatandaşımızı şehit etmiştir. Maalesef içeride çok acımasızca, sadece yılbaşını kutlamak için gelen masum insanlara acımasızca kurşun yağdırarak bu olay meydana gelmiştir" dedi.

Vali, deniz kenarında bulunan kulüpten denize atlayan kişilerin kurtarıldığını belirtti.

Hürriyet gazetesi, saldırı sonrası polisin saldırganları yakalamak için gece kulübüne operasyon başlattığını yazdı.

CNNTürk'ün Reina'nın önündeki muhabiri özel harekât ekiplerinin olay yerinden ayrıldığını belirtirken, saldırgan ya da saldırganların akıbetiyle ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Saldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, yaralananları hastanelere taşıdığı belirtiliyor.

Bu arada Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) saldırıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

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