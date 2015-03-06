İstanbul'da rehine operasyonu; Bangladeşli iki genç kurtarıldı

İstanbul Esenyurt’ta, Bangladeşli 2 genci, ailelerinden fidye istemek için kaçıran ve 45 gün boyunca bir evde alıkoyan 5 kişilik çete, operasyon sonucu yakalandı.

Çağatay Kenarlı’nın DHA’da yer alan haberine göre, çete, Bangladeş uyruklu S.M. (27) ve N.H.’yi (27), ailelerinden fidye istemek üzere bir evde 45 gün boyunca alıkoydu. Çete elemanları, S.M. ve N.H.’nin ailelerinden 10 bin dolar fidye istedi. Aileler çeteye istedikleri parayı yollamasına rağmen, çete elemanları S.M. ve N.H.’yi serbest bırakmayıp, para talebinde bulunmaya devam etti.

Çetenin dalgınlığından faydalanarak zorla tutulduğu evden kaçan S.M., Bangladeş Başkonsolosluğu’na sığındı. Konsolosluk yetkililerine yaşadıklarını anlatan S.M., arkadaşı N.H.’nin zorla tutulmaya devam ettiği bilgisini verdi. Konsolosluk yetkilileri durumu hemen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

Eve operasyon yapıldı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Mahallesi’nde bulunan eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Y.Ç. (27) ile Bangladeş uyruklu M.A.I. (26), S.C. (28), H.A. (25) ve A.R. (26) adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, operasyonda Bangladeşli N.H.’yı kurtardı. Yakalanan 5 şüpheli, Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.