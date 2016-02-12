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İstanbul’da rehine krizi

Bankayı soyan şahıs, polise yakalanacağını anlayınca bir kişiyi rehine almıştı

12 Şubat 2016 20:19

İstanbul'da bir bankayı soyan şahıs, polise yakalanacağını anlayınca bir caminin tuvaletine girip bir kişiyi rehin aldı. Elindeki silahla cami tuvaletinde bulunan B.M. adlı bir vatandaşı rehin alan şahıs ile polis arasında pazarlık başladı. Rehin alınan şahıs bu sırada bir fırsatını bulup soyguncunun elinden kaçmayı başardı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, Pendik’te yüzü maskeli, pompalı tüfekli bir kişi, bir banka şubesinde soygun gerçekleştirdi. 35 bin lirayı alıp kaçan şahıs, polisin takip etmesi üzerine cami tuvaletinde bir kişiyi rehin almıştı.

Alınan bilgiye göre, Pendik'te bir banka şubesine gelen yüzü maskeli şahıs, elindeki pompalı tüfekle güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlisinin silahını da alan şahıs, bankadan 35 bin lira alarak kaçtı. İhbar üzerine takibe başlayan polis, soyguncuyu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sıkıştırdı. Şahıs, Anibal Sokak'taki Ulu Cami'ye kaçtı. Burada tuvalete giren soyguncu, bir kişiyi silahla rehin aldı. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti.

Görgü tanıkları, şahsın banka soygunu yaptığını, polisin takip etmesi üzerine de cami tuvaletine kaçarak bir kişiyi rehin aldığını söyledi. Görgü tanığı, "Rehin aldı dediler, Herkes kaçtı . Daha sonra polisler geldi zaten. Pompalı silahı vardı, iki el ateş etti." dedi.

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