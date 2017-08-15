İstanbul'da pompalı tüfekle çatıya çıkan adam, etrafa rastgele ateş açtı

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısına çıkan bir kişi, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı.Özel harekat timlerini karşısında gören silahlı kişi, tüfeği çenesine dayayıp 2 kez tetiğe bastı. Pompalı tüfek patlamayınca da adam 3 saat sonra teslim oldu.

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında 4 katlı binanın çatısına çıkan Mesher Üzel (35), elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilidi. Ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine özel harekat timleri ile müzakereci polis de sevk edildi. Müzakereci polisin ve baba Hasan Üzel'in, Mesher Üzel'i ikna çabasından sonuç çıkmadı.

İtfaiye hava yastığı açtı

Bu sırada itafiye ekipleri Üzel'in çatıdan atlama ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı açarak önlem aldı. Bir ambulans da tedbir amaçlı sokakta beklemeye başladı.

Namluyu çenesine dayayıp 2 kez tetiğe bastı

3 saatin ardından tüm önlemler alındı ve özel harekat polisleri çatıya çıktı. Polisleri karşısında gören Üzel namluyu çenesine dayayıp 2 kez tetiğe bastı. Tüfek patlamayınca Mesher Üzel, polislere teslim oldu.

"Daire hakkını alamayınca böyle bir şey yaptı"

Çatıdaki adamın kuzeni Beşir Üzel, "8'i erkek, 2'si kız 10 kardeşler. Bu apartman babadan kalma. 6 daireleri var. Ağabeyleri buradan Mesher'e daire vermedi. Ufak tefek tartışmalar yaşandı. Daire hakkını ağabeyleri vermeyince de böyle bir şey yaptı" dedi.