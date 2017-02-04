İstanbul'da polise silahlı saldırı

İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Örnek Mahallesi’nde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama başlattığı sırada ateş açıldı.

Çatışma sonrasında polis ekipleri kendilerine ateş açan A.B. isimli bir kişiyi hafif yaralı olarak yakaladı. A.B.’nin üzerinde yapılan aramada 3 adet tabanca ele geçirilirken, inceleme sonrası uyuşturucu satmaktan aranmasının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli A.B. gözaltına alınarak Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği’ne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.