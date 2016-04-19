Hırsız kovalayan Yunus Timleri havaya ateş açtı; saldırıya uğradığını zanneden Çevik Kuvvet karşılık verdi

Akşam saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi’nde Çevik Kuvvet polislerini taşıyan İETT otobüsüne silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi fakat olayın, o sırada hırsızlık zanlılarını kovalayan Yunus polislerinin havaya ateş açması üzerine saldırıya uğradığını zanneden Çevik Kuvvet polislerinin karşılık vermesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı’nda Murat Deliklitaş ve Özgür Eren’in haberine göre, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde, "Çevik Kuvvet polislerini taşıyan İETT otobüsünün saldırıya uğradığı" şeklinde anlaşılan olayın, o sırada hırsızlık zanlılarını kovalayan Yunus polislerinin havaya ateş açması üzerine saldırıya uğradığını zanneden Çevik Kuvvet polislerinin karşılık vermesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Nurtepe'deki İSKİ binası önünde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, içerisinde hırsızlık şüphelisi 4 kişinin bulunduğu 34 JD 1174 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü polisin tüm ikazlarına rağmen durmayarak kaçmaya devam etti. Aracını kovalamaya başlayan Yunus ekipleri, şüphelileri durdurmak için havaya ateş açtı.

Bu sırada şüphelilerin kullandığı otomobil, içerisinde sivil giyimli Çevik Kuvvet polislerinin bulunduğu İETT otobüsünün yanından geçiyordu. Otobüste bulunan polisler de saldırıya uğradıklarını zannederek silahla karşılık verdi. Şüpheliler olay yerinden kaçmaya devam etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri şüphelileri olay yerine yakın bir parka kadar takip ederek durdurdu. Otomobilde bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına aldı.