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İstanbul'da polis okullarına 'FETÖ' operasyonu; 11 kişi hakkında gözaltı kararı

Haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişinin, İstanbul'da bulunan Polis Meslek Yüksek Okulları'nda yetişen polis adayı öğrencilerden sorumlu olduğu öne sürüldü

15 Kasım 2016 12:15

'FETÖ' soruşturması kapsamında İstanbul'da bulunan polis okullarının "imam" ve "abileri" olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. 11 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde İstanbul ve 6 ayrı ilde haklarında gözaltı kararı bulunan 1'i polis 11 "imam" ve "abi" olduğu iddia edilen kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişinin, İstanbul'da bulunan Polis Meslek Yüksek Okulları'nda yetişen polis adayı öğrencilerden sorumlu olduğu öne sürüldü.

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