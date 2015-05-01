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Dünya
Deutsche Welle

İstanbul'da polis müdahalesi

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs kutlamalarına kapattığı Taksim Meydanı ve çevresinde binlerce polis önlem aldı. Polis, Taksim ve Beşiktaş'ta göstericilere müdahale etti.

01 Mayıs 2015 15:07


Medyaya yansıyan bilgilere göre, Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Göstericilerin Türkiye Komünist Partisi mensubu olduğu belirtildi. Cumhuriyet anıtı önünde pankart açan bir kişi gözaltına alındı.

Polis, Barbaros Bulvarı'nda pankart açarak Beşiktaş Meydanı'na yürümek isteyen bir gruba da müdahalede bulundu. Polisin gruba biber gazı ve boyalı mermi ile müdahale ettiği bildirildi.

Taksim ve çevresinde 10 bin polis görevli

1 Mayıs'ta Taksim ve çevresinde 10 bin dolayında polis görev yapıyor. Taksim Meydanı demir bariyerlerle çevrildi. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana çıkan cadde ve sokaklarda Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) bekliyor. Metro belli duraklar arasında hizmet vermiyor. Kabataş-Taksim füniküler hattı da çalışmıyor.

Hükümete muhalif sivil toplum kuruluşları ve bazı sendikalar, yasağa rağmen Taksim Meydanı'na çıkma çağrısında bulunmuştu.

Geçen yıl İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle 40 binden fazla polis görev yapmış, bunların yarısı Taksim ve çevresinde konuşlandırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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