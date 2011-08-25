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İstanbul'da polis minibüsü devrildi İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2011 12:57

-İstanbul'da polis minibüsü devrildi İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Bakırköy'de bir polis minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 polis memuru yaralandı.  Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı 4 polisin memurunun içinde bulunduğu 34 A 63607 plakalı minibüse, E-5 Karayolu İncirli mevkisinde seyir halindeyken henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs, önünde seyreden 76 DD 576 plakalı otomobile, ardından da bariyerlere çarparak yan yattı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, motoru yaklaşık 15 metre geride düşen minibüsten 4 polis memurunu yaralı kurtardı. Yaralı polis memurlarından Neşat Kanber Medical Park Hastanesine, Nurettin Karakaş ve Emre Atasavun Bakırköy Dr. Sadi Konuk, Zafer Şal ise Bağcılar eğitim ve araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.  Yaralılardan Neşat Kanber'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.  Otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.  Bu arada, ulaşıma kapanan yol, kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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