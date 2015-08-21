İstanbul'da polis merkezine silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'taki Kıraç Polis Merkezi'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Açılan ateşte ölen ya da yaralanan olmazken, emniyet güçleri kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede önlem aldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 06.40 sıralarında 2 saldırgan, 4 katlı polis merkezine uzun namlulu silahla ateş açtı. Ormanlık alandan açılan ateşte karakol binası isabet almazken, polisin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıkınca saldırganlar kaçtı. Özel Harekat polislerinin de arasında bulunduğu ekipler, saldırganları yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Arama çalışmalarına havadan helikopter de destek veriyor.