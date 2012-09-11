İstanbul'da polis merkezinde patlama: 1 polis şehit, 4'ü polis 7 yaralı

Sultangazi 75. Yıl Polis Merkezi’nde bugün saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Bir polisin şehit olduğu 7 kişinin yaralandığı saldırıda üzerindeki bombacının kimliği belirlendi. Polis karakoluna saldıran Çorum nüfusuna kayıtlı İbrahim Çuhadar'ın DHKP-C'ye mensup olduğu ve daha önce çeşitli yasadışı gösterilere katılmak suçundan 8 ay cezaevinde yattığı belirlendi.

İstanbul Sultangazi'deki bir polis merkezine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis şehit oldu, 4'ü polis 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın yaşanmasıyla birlikte polis merkezi önünde nöbet tutan ve göreve çıkan polis memurları yaralanırken, bina girişinde hasar oluştu. Patlamadan sonra canlı bomba olduğu sanılan bir kişiye ait ceset parçaları ise polis merkezi etrafına dağıldı. Şehit olan polisin adının Bülent Özkan olduğu öğrenildi.

Polisin geniş güvenlik önemleri aldığı olay yerinde, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Bomba imha ekiplerinin çalışma yaptığı olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da patlamayla ilgili bilgi aldı.

Karakol bahçesindeki patlama canlı bomba saldırısından kaynaklandı. Canlı bombanın nizamiye kapısından girerek karakolun giriş kapısında bombaları patlattığı ifade edildi. Karakolun içinde de patlamamış bir el bombası bulundu.

Patlama nedeniyle karakolun giriş kapısında kısmi çökme meydana geldi. Karakolun avlusundaki polis araçları da zarar gördü.

Patlama sonrasında bölge güvenlik çemberine alındı. Olay yeri inceleme uzmanları patlayıcının türünü belirlemeye çalışıyor.

Çapkın yaralıları ziyaret edip açıklamalarda bulundu



Sultangazi’de polis karakoluna gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan 31 yaşındaki Süleyman Kütük önce Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Kütük ilk müdahalesinin ardından yaklaşık 2 saat sonra Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı vatandaşın ifade vermek için karakolda bulunduğu öğrenildi. Kütük’le birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen ve adı öğrenilemeyen polis mumurunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Hastane önünde yaralı arkadaşları için seferber olan polis memurları, ’kan ihtiyacı olur’ diye acil servis önünü doldurdu. Ancak kana ihtiyaç olmadığı öğrenildi.



Yaralı polis memurunu hastanede ziyaret eden İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, saldırıda bir polisin şehit olduğunu ve 4 polisin de yaralandığını söyledi. Çapkın çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.



İkinci canlı bomba alarmı



Olay yerinde iki saldırgan olduğu iddia edildi. Polis, kamera kayıtlarından ikinci bir kişinin olup olmadığını araştırmaya başlandı.

11 yıl önceki saldırı facianın büyümesini önledi



2001 yılında İstanbul'un en işlek caddesindeki polis müdürlüğüne yapılan saldırı, bugünkü canlı bombanın daha fazla zarar vermesini önledi.



İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki 75. Yıl polis Merkezi, 2002-2003 yıllarında değişen güvenlik konsepti doğrultusunda inşa edildi.

3 Ocak 2001'de Mecidiyeköy'deki Şişle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırının ardından polis merkezlerine girişte yeni protokoller oluşturulmuştu.

Şişli'deki Emniyet Müdürlüğü'ne gelen DHKP-C militanı kendisini işadamı olarak tanıtıp müdürlüğün dördüncü katına kadar çıkmayı başarmıştı.

İlçe Emniyet Müdürü, Selçuk Tanrıverdi'yi hedef alan saldırgan, koruma polisinin müdahale etmesiyle paniğe kapılarak bombayı patlatmıştı. Facia, Tanrıverdi’nin makam şoförü sayesinde büyümemişti ancak Naci Canan Tuncer bu olayda şehit oldu.

Bu olayın ardından Sultangazi'deki gibi özellikle güvenlik açısından hassas polis merkezleri yeniden düzenlendi. Bazıları yeni konsepte göre inşa edildi.

Bu sabah canlı bombanın saldırdığı karakolun nizamiye kapısı ile giriş kapısı arasında yaklaşık 20 metrelik mesafe bulunuyor. Nizamiye'den geçen saldırgan, gelen ilk bilgilere göre x-ray kontrolünün yapıldığı ve üzerindeki patlayıcıların açığa çıkacağı noktada bombayı patlattı.

Saldırgan bu kontrolü geçerek bombayı içeride patlatsaydı 4 katlı polis merkezinde büyük kayba neden olabilirdi.