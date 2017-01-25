İstanbul’da plastik fabrikasındaki yangın 7 saat sonra söndürüldü

stanbul Hadımköy’de bir plastik fabrikasında patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili hurriyet.com.tr'ye konuşan bir yetkili, patlamayla başlayan yangına ilk etapta 25 itfaiye aracı, 5 ambülans ve 85 personel ile müdahale edildiğini söyledi. Müdahale sırasında zaman zaman küçük patlamalar olduğu kaydedildi. Yangın 7 saat sonra söndürüldü.

DHA' da yer alan habere göre, Arnavutköy'de bir fabrikada patlamanın ardından çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy, Hastane Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki bir plastik fabrikasında patlama oldu.

Plastik ham maddelerin etkileşimi sonucu meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Patlamada yaralanan 4 işçi, Lilyum Tıp Merkezine götürüldü. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma ve Kanuni Sultan Süleyman hastanelerine kaldırıldı.

Bu arada, itfaiye ekipleri 25 araç ve 85 personelle yangına müdahale ederken, olay yerinde 5 ambulans bekletildi.

Müdahale sırasında zaman zaman küçük patlamalar olduğu kaydedildi.

7 saat sonra söndürüldü

Hadımköy, Eşref Bitlis caddesinde bulunan Dayı Plastik isimli fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Akşam 17.00 sıralarında patlamanın ardından başlayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 7 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edilen yangında öncelikle alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçraması engellendi.

Binanın çökme tehlikesine karşın depo bölümüne ise kontrollü bir şekilde müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikadan, dumanlar yükselmeye devam ediyor.