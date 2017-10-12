İstanbul'da PKK'ya yardım ve yataklıkla suçlanan 11 kişi tutuklandı

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da terör örgütü PKK\'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11\'i tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce yakalanan terör örgütü PKK/KCK üyesi D.T. adlı hücre üyesinin itirafları doğrultusunda operasyon gerçekleştirerek 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki sorguları bugün tamamlanan şüpheliler, Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi\'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 2\'si savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 11 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 11 şüpheli, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.