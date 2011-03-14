-İSTANBUL'DA PIRLANTA OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 pırlanta taş ile 339 altın küpe, yüzük, kolye ve bilezik ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde takibe aldıkları kişilere yönelik operasyon düzenledi. Mücevher sanayi için büyük önem taşıyan fuarlardan biri olan Hong Kong Mücevherat ve Değerli Taşlar Fuarı'ndan dönen S.M, O.G, K.G. ve E.S'nin üzerlerinde ve yanlarında taşıdıkları çantalarında yapılan aramalarda, kaçak olarak yurda sokulmak istenen 2 bin 500 pırlanta taş ile üzerinde pırlanta ve kıymetli taşlar bulunan 339 altın küpe, yüzük, kolye ve bilezik ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan ve İstanbul'da kuyumculuk yaptıkları belirlenen bu kişilerin, elde ettikleri 1 milyon lira değerindeki mücevherleri, değerlerinin üzerinde piyasaya sürerek haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildiler.