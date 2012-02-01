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Ekonomi

İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0,22 azaldı İSTANBUL (A.A)

01 Şubat 2012 14:31

-İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0,22 azaldı İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - İstanbul'da Ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 0,22 oranında azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 1,18 oranında arttı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından İstanbul için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre, geçen ay, perakende fiyatlar yüzde 0,22 oranında azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 1,18 oranında artış gösterdi. İTO tarafından hazırlanan fiyat indekslerinin, 2012 yılı Ocak ayının bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırmasında, perakende fiyatlar yüzde 9,86, toptan fiyatlar yüzde 12,67 oranında yükseldi. Söz konusu indekslerde 24 aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre, Ocak 2012'de, 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 6,59, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 14,29 oranında arttı.

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