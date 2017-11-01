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Ekonomi

İstanbul’da perakende fiyatlar Ekim’de yüzde 1.94 arttı

İstanbul, 1 Kasım (DHA) – İstanbul'da perakende fiyatlarında, giyimde yeni sezon ürünlerin piyasaya çıkması ve eğitim yılının başlamasıyla, Ekim ayında yüzde 1

01 Kasım 2017 16:10

İstanbul, 1 Kasım (DHA) – İstanbul\'da perakende fiyatlarında, giyimde yeni sezon ürünlerin piyasaya çıkması ve eğitim yılının başlamasıyla, Ekim ayında yüzde 1.94 ile son bir yılın en yüksek artışı gerçekleşti.
İstanbul Ticaret Odası\'nın verilerine göre, Ekim sonunda yıllık artışlar perakende fiyatlarda yüzde 10.00\'u bulurken, aylık bazda yüzde 0.08 artan toptan fiyatlarda yüzde 13.18\'e yükseldi. Yıllık ortalama artışlar da, perakende fiyatlarda yüzde 9.03, toptan fiyatlarda yüzde 12.54 olarak gerçekleşti.
İstanbul\'da sektörler bazında perakende fiyatlar Ekim\'de bir önceki aya göre;
- giyim harcamalarında yüzde 7.71,
- kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7.59,
- ev eşyası harcamalarında yüzde 2.62,
- gıda harcamalarında yüzde 1.43,
- konut harcamalarında yüzde 0.87,
- ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.64,
- sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.20,
- diğer harcamalar grubunda yüzde 0.16 arttı.
İstanbul\'da toptan fiyatlar da aylık bazda,
- madenler grubunda yüzde 2.95,
- yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.91,
- gıda maddeleri grubunda yüzde 0.89,
- kimyevi maddeler grubunda yüzde 0.76,
- mensucat grubunda yüzde 0.29 artış gösterdi.
Aynı dönemde işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2.07 azalış görülürken, inşaat malzemeleri grubunda herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.

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