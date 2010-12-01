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Ekonomi

İSTANBUL'DA PERAKENDE FİYATLAR ARTTI İSTANBUL (A.A)

01 Aralık 2010 14:29

-İSTANBUL'DA PERAKENDE FİYATLAR ARTTI İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - İstanbul'da, kasım ayında perakende fiyatlar yüzde 0,34, toptan fiyatlar yüzde 1,89 oranında artış gösterdi.    İstanbul Ticaret Odasınca İstanbul ili için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre, perakende fiyatlar yüzde 0,34, Toptan Eşya Fiyatları İndeksine göre toptan fiyatlar ise yüzde 1,89 oranında yükseldi. Oda tarafından hazırlanan Fiyat İndekslerinin 2010 yılı Kasım ayının bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırmasında perakende fiyatlar yüzde 9,63, toptan fiyatlar ise yüzde 11,87 oranında artış kaydetti. Söz konusu indekslerde 24 aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre 2010 yılı Kasım ayında 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 10,39, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 9,02 oranında arttı.

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