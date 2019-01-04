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İstanbul'da Pendik açıklarında gemi yangını

Gemideki 15 personel kurtarıldı

04 Ocak 2019 10:19

Pendik açıklarında demirli bulunan yük gemisinde yangın çıktı.15 personel kurtarılırken yangın kontrol altına alındı. 

Pendik açıklarında Togo bayraklı 92 metre uzunluğundaki 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli personeli bulunan "Mark" adlı yük gemisinin yaşam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 06.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Gemi personeli,  yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine yanan gemiye kurtarma botları sevk edildi. 

Olay yeri gelen kıyı emniyeti botlarıyla gemi personeli kurtarıldı. Kurtarmanın ardından ekipler yangına müdahalede bulundu. Yanan gemiye her yönden söndürmeye çalışan ekipler 2 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi. 

Yangında ölen yada yaralanan olmazken gemide büyük maddi hasar oluştu. Kurtarılan gemi personeli de kıyı emniyeti ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı.

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