İstanbul'da yarın elektrikler kesilecek

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. açıklamasına göre, Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde, 22 Haziran Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Ataşehir'de 09.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi ve sokaklarına, Beykoz'da 09.00-15.00 arasında Baklacı Mahalllesi ve sokaklarına, 09.00-16.00'da Çengeldere Mahallesi ve bağlı sokaklarına, 09.00-13.00'te Yalıköy Mahallesi ve sokaklarına, 09.00 ila 18.00 saatleri arasında ise Rüzgarlıbahçe Mahallesi ve sokaklarına enerji verilemeyecek.

Kadıköy'de saat 09.00-14.00'te Caferağa, 19 Mayıs ve Kozyatağı Mahalleleri ile bağlı sokaklarında, Kartal'da 09.00 ila 14.00 arasında Soğanlık Yeni Mahalle ve sokaklarında, Pendik'te 09.00-14:00'te Kavakpınar Mahallesi, Çamçeşme Mahallesi ve Şeyhli Mahallesi ile bağlı sokaklarında, 09.00-14.00'te Sülüntepe Mahallesi ve sokaklarında,14.00-18.00'de yine Sülüntepe Mahallesi ve sokaklarında kesinti yapılacak.

Sancaktepe'de 09.00 ila 17.00 arasında Abdurrahmangazi Mahallesi ve sokaklarında 12.30-14.00'te Veysel Karani Mahallesi ve sokaklarında, Sultanbeyli'de 09.00-15.00'te Adil Mahallesi ve sokaklarında, Şile'de 09.00-13.00'te Kumbaba Mahallesi ve sokaklarında 13.00 ila 15.00 arasında Kızılca Mahallesi ve Kızılcaköy Köyü ile bağlı sokaklarında, Tuzla'da saat 09.00-14.00'te Postane Mahallesi ve Sokaklarında, Ümraniye'de ise 09.00 ila 15.00 saatleri arasında İstiklal Mahallesi ve bağlı sokaklarında kesinti uygulanacak.