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İstanbul'da yarın elektrikler kesilecek

Anadolu yakasında bazı ilçelere elektrik verilmeyecek

20 Haziran 2015 18:28

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. açıklamasına göre, Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde, 22 Haziran Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Ataşehir'de 09.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi ve sokaklarına, Beykoz'da 09.00-15.00 arasında Baklacı Mahalllesi ve sokaklarına, 09.00-16.00'da Çengeldere Mahallesi ve bağlı sokaklarına, 09.00-13.00'te Yalıköy Mahallesi ve sokaklarına, 09.00 ila 18.00 saatleri arasında ise Rüzgarlıbahçe Mahallesi ve sokaklarına enerji verilemeyecek.

Kadıköy'de saat 09.00-14.00'te Caferağa, 19 Mayıs ve Kozyatağı Mahalleleri ile bağlı sokaklarında, Kartal'da 09.00 ila 14.00 arasında Soğanlık Yeni Mahalle ve sokaklarında, Pendik'te 09.00-14:00'te Kavakpınar Mahallesi, Çamçeşme Mahallesi ve Şeyhli Mahallesi ile bağlı sokaklarında, 09.00-14.00'te Sülüntepe Mahallesi ve sokaklarında,14.00-18.00'de yine Sülüntepe Mahallesi ve sokaklarında kesinti yapılacak.

Sancaktepe'de 09.00 ila 17.00 arasında Abdurrahmangazi Mahallesi ve sokaklarında 12.30-14.00'te Veysel Karani Mahallesi ve sokaklarında, Sultanbeyli'de 09.00-15.00'te Adil Mahallesi ve sokaklarında, Şile'de 09.00-13.00'te Kumbaba Mahallesi ve sokaklarında 13.00 ila 15.00 arasında Kızılca Mahallesi ve Kızılcaköy Köyü ile bağlı sokaklarında, Tuzla'da saat 09.00-14.00'te Postane Mahallesi ve Sokaklarında, Ümraniye'de ise 09.00 ila 15.00 saatleri arasında İstiklal Mahallesi ve bağlı sokaklarında kesinti uygulanacak.

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