T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA PAZARTESİ BU YOLLARA DİKKAT İSTANBUL (A.A)

15 Mayıs 2011 10:13

-İSTANBUL'DA PAZARTESİ BU YOLLARA DİKKAT İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Şişli Atatürk Müzesi ile Dolmabahçe Sarayı arasında 16 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ''Milli Mücadelede İlk Adım Yürüyüşü'' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasındaki yürüyüşte, Halaskargazi, Cumhuriyet, Gümüşsuyu, Mete, Sıraselviler, Kadırgalar ve Küçükçiftlik caddelerinin geçişler esnasında kademeli olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.  Kapatılan yollara alternatif olarak, Mecidiyeköy'den gelen akışın Beytemhan ışıklardan Abide-i Hürriyet Caddesine, Bomonti Polis Merkezi önünden gelen akışın da aynı caddeye yönlendirileceği, Pangaltı ışıklardan Dolapdere Caddesine mecburi yön verileceği, Nişantaşı kavşağından gelen akışın ise Vali Konağı Caddesinin alt başına sevk edileceği kaydedildi.  Toprakyol inişten akış verilmeyerek, gelen akışın Karaköy istikametine, Gümüşsuyu Caddesinden gelen akışın da The Marmara Oteli önünden Mete Caddesine yönlendirileceği bildirildi.  Bayıldım alt başa akış verilmeyerek, Swissotel önünden Nişantaşı istikametine yönlendirileceği, Taşkışla Adil Baba kavşağından Küçük Çiftlik Caddesi istikametine akış verilmeyeceği, gelen akışın havuzlu kavşak istikametine sevk edileceği kaydedildi. Kadırgalar alt baştan gelen akışın da mecburi olarak Karaköy istikametine yönlendirileceği belirtildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24