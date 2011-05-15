-İSTANBUL'DA PAZARTESİ BU YOLLARA DİKKAT İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Şişli Atatürk Müzesi ile Dolmabahçe Sarayı arasında 16 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ''Milli Mücadelede İlk Adım Yürüyüşü'' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasındaki yürüyüşte, Halaskargazi, Cumhuriyet, Gümüşsuyu, Mete, Sıraselviler, Kadırgalar ve Küçükçiftlik caddelerinin geçişler esnasında kademeli olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi. Kapatılan yollara alternatif olarak, Mecidiyeköy'den gelen akışın Beytemhan ışıklardan Abide-i Hürriyet Caddesine, Bomonti Polis Merkezi önünden gelen akışın da aynı caddeye yönlendirileceği, Pangaltı ışıklardan Dolapdere Caddesine mecburi yön verileceği, Nişantaşı kavşağından gelen akışın ise Vali Konağı Caddesinin alt başına sevk edileceği kaydedildi. Toprakyol inişten akış verilmeyerek, gelen akışın Karaköy istikametine, Gümüşsuyu Caddesinden gelen akışın da The Marmara Oteli önünden Mete Caddesine yönlendirileceği bildirildi. Bayıldım alt başa akış verilmeyerek, Swissotel önünden Nişantaşı istikametine yönlendirileceği, Taşkışla Adil Baba kavşağından Küçük Çiftlik Caddesi istikametine akış verilmeyeceği, gelen akışın havuzlu kavşak istikametine sevk edileceği kaydedildi. Kadırgalar alt baştan gelen akışın da mecburi olarak Karaköy istikametine yönlendirileceği belirtildi.