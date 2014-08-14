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İstanbul'da pazar gününe kadar sıcaklıklar artacak

Türkiye'de hava sıcaklıkları Pazar gününe kadar pek çok kentte gölgede 35 derecenin üzerine çıkacak

14 Ağustos 2014 21:53

Türkiye'de Pazar gününe kadar pek çok kentte sıcaklık gölgede 35 derecenin üzerinde olacağından, öğle saatlerinde dışarıda fazla kalınmamalı. Batıda Pazar'dan sonra sıcaklık düşüyor, önümüzdeki hafta yağış var.

 

Pazartesi gününden sonra yağmur bekleniyor

 

İstanbul'da hava açık, gölgede sıcaklık 34 derece. Ama nem oranı fazla yüksek değil. Sıcaklık Pazar günü düşmeye başlayacak. Pazartesi yağmur geliyor.

Ankara açık 34 derece, Cuma 36 dereceye çıkacak. İzmir bu hafta gölgede bile 37 derece, güneşin altı ise 45 dereceyi bulacak, zayıf rüzgar da bunaltıyor. Bursa 36, Adana çok nemli ve 34 derece.

Marmara'da Pazar'a kadar ısı çarpması riski var. Termometreler 36-37 dereceyi gösterecek. Neyse ki nem oranı düşüyor. Yüzde 70'lerden yüzde 40-50'lere inecek. Pazar'dan sonra yağmurlar başlayacak.

İç Anadolu güneşli ve sıcak. Cuma'dan itibaren bölge çok daha kavurucu sıcakların etkisine girecek. Termometreler 35-36'ları göstereceğinden, ısı çarpması riski var.

 

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Bu yazın en sıcak günleri yaşanıyor, gölgede Muğla 38, Denizli 40, Manisa ve Aydın 41 derece. Sahillerde rüzgarların da zayıflaması havayı çok bunaltıcı kılıyor. Bu hafta mümkün olduğunca güneşe çıkılmamalı.

Akdeniz'de güneş bol, Antalya tarafında günlerdir düşük olan nem oranı yeniden artacak. Hissedilen sıcaklık 38-39 dereceye çıkacak. Güneydoğu çok sıcak, Gaziantep 39, Diyarbakır 41 derece.

Doğu Anadolu'da önümüzdeki 7-8 gün hiç yağış yok. Kavurucu sıcaklar yaşanacak. Cumartesi günü Erzurum 33, Malatya 40 dereceye kadar çıkacak.

Karadeniz'e de yüksek sıcaklık ve bol güneş hakim. Cuma ve Cumartesi Bolu, Karabük, Kastamonu boyunca sıcaklık 35'leri geçecek. Cumartesi günü Rize ve Artvin dolaylarında yine yağmur olabilir.

 

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