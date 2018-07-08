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İstanbul'da pazar günü kapalı olacak yollar

Beyoğlu'nda düzenlecek 'Çocukların Sesiyiz' yürüyüşü sebebiyle bazı yollar kapalı olacak

08 Temmuz 2018 11:36

İstanbul Beyoğlu'nda, Galatasaray Lisesi önünden Tünel Meydanı'na kadar gerçekleştirilecek "Çocukların Sesiyiz" yürüyüşü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 11.30'dan itibaren tedbirler sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Yeni Çarşı Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi kesişimi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi ve Tünel girişine trafik verilmeyecek. Sürücüler, alternatif güzergah olarak Tarlabaşı Bulvarı, Galip Dede Caddesi ve Kumbaracı yokuşunu kullanabilecek.

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