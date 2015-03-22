İstanbul’da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Kazlıçeşme Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan Newroz kutlamaları nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı’nda 22 Mart 2015 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Newroz Şenliği nedeniyle saat 07.30’dan etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

“Onuncuyıl Caddesi (Topkapı girişi ile Yedikule ışıklar arası), Zeytinburnu varyanttan Kazlıçeşme’ye giriş, Zeytinburnu Önleyici Hizmetler Ekipler Amirliği önünden geçen Abay Caddesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi önü, Balıklı Rum Hastanesi önü, Kazlıçeşme Pazar önü (Muammer Aksoy Caddesi), Gerektiğinde Sahil Kennedy Caddesi Yenikapı ışıklar ile Bakırköy Taşhanlar Köprüsü arası.”

Alternatif yol ve güzergahları ise şöyle: “Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 Kuzey Güney yol, Vatan Caddesi, Millet Caddesi.”