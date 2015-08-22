İstanbul'da pazar günü 8 güzergah kapatılacak!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 23 Ağustos 2015 günü Vatan Caddesi’nde yapılacak olan genel prova ve 30 Ağustos 2015 günü yapılacak olan tören kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Açıklamaya göre, 07:00 ile 16:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif yollar şunlar:



Trafiğe kapatılacak yollar





-Topkule ve Mahmutbey Köprüsü,



-Vatan Caddesi,



-Oğuzhan Caddesi,



-Millet Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne çıkan bağlantı yolları,



-Topkapı-Edirnekapı Kavşağı ve Vatan Caddesi kesişim noktası,



-Mahmutbey Yolu ve Topkule arası,



-Mahmutbey-Aksaray arası, (0-3 Yolu)



-Mahmutbey Köprüsü Habibler Yolu (Sultançiftliği Kavşağı arasında kalan yol)

Alternatif yollar





-D-100 Karayolundan Vatan Caddesine gidecek olan sürücülerin Haliç Tünel, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray güzerg?hını veya Haliç Tünel, Ayvansaray ışıklardan Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanmaları,



-E-80 Karayolunu kullanacak sürücülerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM Otoyolu istikametini kullanmaları,



-Sahil yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzerg?hından Yenikapı - Kumkapı - Sirkeci istikametini kullanmaları,



-Vatan Caddesini kullanarak Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücüleri, gerekse diğer sürücülerin Sahil yolunu tercih ederek Samatya’dan Cerrahpaşa- Çapa- Haseki veya Vakıf Gureba Hastanelerine intikal etmeleri,



-Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücülerin AtatürkBulvarı - Aksaray ve Millet Caddesi güzerg?hını kullanmaları uygun olacaktır.