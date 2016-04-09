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İstanbul Alibeyköy'de kanalizasyonda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi

Patlamada ölen ya da yaralananların olmadığı belirtildi

09 Nisan 2016 04:16

İstanbul Alibeyköy'de kanalizasyonda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama nedeniyle çevrede bulunan bazı evlerin camlarının kırıldığı görüldü. Polis sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İstanbul'da 00:40 sıralarında şiddetli bir patlama olduğu ve birçok ilçeden duyulduğu belirtildi. Patlama sesinin Eyüp Alibeyköy, Gaziosmanpaşa, Okmeydanı, Şişli, Bomonti ve Kağıthane'den duyulduğu öne sürüldü.

Patlamanın kanalizasyondaki gaz sıkışması sebebiyle meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın yaşandığı iddia edilen Alibeyköy'den paylaşılan fotoğraf:

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