İstanbul'da patlama: En az '20 polis yaralı'

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında bir patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "20'ye yakın polisin saldırıda yaralandığını" ve "bombalı araçla saldırı" yapıldığından şüphelendiklerini söyledi.

"İki ayrı patlama" gerçekleşmiş olabileceğini belirten Süleyman Soylu, patlamada ölen olup olmadığıyla ilgili bilgi vermedi.

Soylu, "Maçın hemen çıkışında Bursaspor taraftarının dağıldığı çıkışta, taraftarlar dağıldıktan sonra çevik kuvvet polisimizin olduğu noktada bir bombalı araç olduğu değerlendiriliyor. 20'ye yakın yaralı var, şehit sayısı konusunda bir bilgimiz yok. İnşallah olmayacağını ümit ediyoruz. Yaralılar polis" dedi.

"Beleştepe denilen, stadın üzerinde maç seyredilen tepede olduğu yönünde. Bu bilgiler teyide muhtaç. Çevik Kuvvet otobüsüne yönelik bir saldırı. Orası kalabalık bir alan, Bursaspor taraftarı tahliye olduktan sonra yapılmış bir şey."

Doğan Haber Ajansı (DHA), olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildiğini bildirdi.

DHA'nın haberinde, patlamanın Taksim, Nişantaşı, Kabataş, Beşiktaş ve Anadolu yakasında Üsküdar ve Beylerbeyi'nden de duyulduğu ifade edildi.

RTÜK, İstanbul'da gerçekleşen patlamayla ilgili geçici yayın yasağı getirdi.

BBC Türkçe'den Selin Girit, patlamanın meydana geldiği Gümüşsuyu'nun tamamen trafiğe kapatıldığını aktardı:

"Stadın yanında çok sayıda ambulans görülüyor. Etraftaki çok sayıda binanın camları paramparça."

Polis, bölgede sadece eve gittiğini söyleyen vatandaşlara, "dikkatli olun" diyerek izin veriyor.

Bursaspor Kulübü'nün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Taraftlarımızın çıkışından hemen sonra patlama yaşanmıştır. Taraftar gruplarımız ile iletişime geçilmiştir. Taraftarlarımızdan yaralı bulunmamaktadır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.