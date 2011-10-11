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İstanbul'da patlama: 1 ölü 1 yaralı İSTANBUL (A.A)

11 Ekim 2011 12:01

-İstanbul'da patlama: 1 ölü 1 yaralı İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - Bahçelievler'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, çevrede bulunan bazı ev ve araçlar zarar gördü. Bahçelievler, Zafer Mahallesi Bahar Sokak'ta saat 03.00'de, Yusuf Semih Sezer'in (18),  yalnız olarak yaşadığı bodrum katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.  Yangının söndürülmesinin ardından, patlamanın meydana geldiği dairede yapılan incelemede, bir hafta önce bu eve kiracı olarak taşındığı öğrenilen Yusuf Semih Sezer'in cesedi yanmış olarak bulundu. Patlamada ayrıca, bitişik dairede bulunan iki çocuk annesi Songül Dağ (46 ) yaralandı. Songül Dağ'ın eşi İsa Dağ ve çocukları Ömer ve Hazar Dağ ise yara almadan kurtuldu.  Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Songül Dağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın etkisiyle her iki daire kullanılmaz hale gelirken, çevrede bulunan bazı araç ve evler de zarar gördü.  Patlamada panik yaşayan vatandaşlar, ''Çok şiddetli bir patlama sesi ile uyandık. Deprem oluyor sandık. Bir anda dışarı çıkmaya çalıştık, ama kapılar sıkıştığı için açamadık. Kırılan cam parçaları da çevreye saçıldı'' dediler. Patlamanın ardından İGDAŞ ve bomba imha ekipleri, patlamaya ilişkin çalışmalarını sürdürürken, incelemede bulunan Cumhuriyet savcısı tarafından da soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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