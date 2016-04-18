İstanbul merkezli 9 ilde 'paralel yapı' operasyonu; iş adamlarının ve bankacıların da aralarında olduğu 105 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen 'Paralel Devlet Yapılanması' iddiasına ilişkin 'himmet' operasyonunda bugüne kadarki en geniş gözaltı dalgası yapıldı. Operasyonun merkezinde bu kez bir inşaat devi Dumankaya İnşaat vardı. 105 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüpheliler arasında Dumankaya inşaatın Onursal Başkanı Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi ve Semih Serhat Dumankaya da bulunuyor. Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de, ismi cemaatin 'emniyet imamı' olarak geçen Kozanlı Ömer adıyla bilinen Osman Hilmi Özdil'in oğlu Arif Şükrü Özdil.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Önelge'nin yürüttüğü soruşturma 2004-2015 yılları arasında 'Paralel Devlet Yapılanması'na 'himmet' adı altında yaklaşık 50 milyon lira finansal destek sağlandığı iddiasını kapsadığı belirtildi.

140 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği soruşturmada şu ana kadar ise 105 kişi gözaltına alındı. Savcı Hüseyin Önelge'nin yürüttüğü soruşturmada terör finansmanı, 'Paralel Devlet Yapılanması' üyeliği ve yöneticiliği, resmi ve özel belgede sahtecilik, kara para aklama, Bank Asya'da usulsüzlükler ve himmet toplama iddialarını içeriyor.

Bank Asya çalışanlarının da gözaltına alındığı operasyonun en önemli detayı ise soruşturma kapsamına dev inşaat firması Dumankaya'nın da bulunması oldu.

Bank Asya çalışanları da var

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 140 kişinin arasında Dumankaya İnşaatın Onursal Başkanı Halit Dumankaya ve yönetim kurulu üyeleri Uğur Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Semih Serhat Dumankaya da bulunuyor. Reuters'ın geçtiği haberde ise gözaltına alınan kişiler arasında Bank Asya çalışanları da bulunuyor.



Gözaltına alınan isimler sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık muayenesinin ardından Mali Şube Müdürlüğü'nde sorgulanacak.

500 büyük şirket arasında

İnşaat sektöründe yarım asrı aşkın bir süreden beridir faaliyet gösteren Dumankaya İnşaat bir dizi proje üstlendi. Dumankaya bünyesinde, inşaat şirketlerinin yanı sıra, filo kiralama, sigorta ve plastik sektörürde faaliyet gösteren şirketler de bulunuyor. Fortune Türkiye tarafından açıklanan 500 büyük firma arasına giren Dumankaya İnşaat 224. sırada yer aldı.

Bir dönem vekillik de yaptı

Öte yandan, gözaltına alınan isimlerden Dumankaya Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Halit Dumankaya, bir dönem Meclis'te de bulundu. Dumankaya, 1991-95 döneminde 19. dönem milletvekili olarak ANAPİstanbul Milletvekili olarak görev yaptı.

Gözaltına alınanların 41'i Bank Asya çalışanı

Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca paralel devlet yapılanmasına "himmet" aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, 41 Bank Asya çalışanı, 45 iş adamının da aralarında bulunduğu 140 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre; Sulh Ceza hakimliğinin kararında, şüphelilerin "terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak", "terör örgütüne finansman sağlamak", "terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama" iddialarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan yapılan açıklamada, Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca, yasa dışı FETÖ/PDY örgütüne finansman sağlamak, üye olmak, örgütün propagandasını yapmak ve suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından gizli soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Bank Asya hakkında Teftiş Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) rapor hazırladığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce de tahkikat yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan tahkikat sonucunda, burs, kurban parası, abonelik ücretleri ve himmet olarak verilen ve toplanılan paraların, yardım ve bağışta bulunan kişilere vaat edilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı, dini duygular istismar edilerek toplanılan para ve çeklerin, Bank Asya'nın bazı şubelerindeki belirli hesaplara aktarıldığı, bu hesaplarla ve hesap sahipleri ile bağlantısı ve ticari ilişkileri bulunmayan örgüt yöneticilerince usulsüz işlem ve tasarruflarla, örgütün amacı doğrultusunda legalize edilerek kullanıldığı, bu işlem ve eylemlerin bir kısım banka personeli, örgüt adına hesabını kullandıran ve kullanan esnaf ve şirket sahipleri ile bu hesaplarda bulunan paraları örgüt adına tasarruf eden, örgütün ileri gelen üyeleri tarafından gerçekleştirildiğine yönelik bilgi ve bulgulara ulaşılmıştır."