İstanbul'da Özbek din hocasına esrarengiz infaz

Özbekistan vatandaşı Abdullah Buhari, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti. Görgü tanıklarına göre din dersi veren Buhari camiye giderken yanına yaklaşan saldırgan bir el ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Abdullah Buhari hemen sonra İstanbul Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Abdullah Buhari tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özbekistan'ın muhalif isimlerinden olduğu belirtilen Buhari'nin 12 yıl önce İstanbul'!a yerleştiği öğrenildi.

Zeytinburnu'nda, Özbek asıllı Abdullah Buhari (38), Zeytinburnu'nda din dersi verdiği İhsan İlmi Hizmetler ve Yardımlaşma Derneği'nin önünde silahla vurularak öldürüldü. Bir kişi olduğu belirtilen saldırgan kaçtı.. Çevrede 'Özbek Hoca' olarak tanınan Buhari'nin, ders verdiği bir öğrencisi, "Hocamızın takip edildiği emniyet tarafından biliniyordu. Bu bir ihmaldir" dedi.

Çevresinde 'Özbek Hoca' olarak bilinen Abdullah Buhari, her sabah dini ders verdiği derneğe gelmek üzere evinden çıktı. Derneğin önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Sırtına tek el ateş

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Buhari'nin arkasından yaklaşan saldırgan, silahı sırtına yaklaştırdıktan sonra tetiğe bastı ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Buhari'nin din dersi verdiği öğrenciler hemen durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sırtından vurulan Buhari ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buhari, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.. Abdullah Buhari'nin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İhsan İlmi Hizmetler ve Yardımlaşma Derneği'nde görevli ismini vermek istemeyen bir kişi, "Hocamız sabah evden çıkıp derneğe geldiği sırada bir saldırgan sırtından vurarak kaçıyor. Hocamız hastanede hayatını kaybediyor. Hocamızın takip edildiğinden emniyetin haberi vardı. Bu bir ihmaldir. Tehditler vardı" diye konuştu.

Sırttan giren kurşun vücudu

terkedip derneğin kapısına saplandı

Dernek binası olayın üzerinden 24 saat geçmesine rağmen esrarengiz saldırının izini taşıyor. "Özbek Hoca" yı öldüren kurşunun izi dernek binasının kapısında duruyor. Yakın mesafeden sırta giren kurşunun vücudu terkettikten sonra d binanın kapısına saplandığı görülüyor.

Polisin kaçan saldırganır yakalanmasıyla ilgili çalışması sürüyor. Kurbanın kimliğinin ve saldırının şekli ortaya çıkınca soruşturmayı da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin üstlendiği öğrenildi.

Eşinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

Öte yandan 38 yaşındaki Abdullah Buhari'nin cenaze işlemleri için eşinin, bulunduğu ülkeden Türkiye'ye gelmesinin beklendiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin Cuma namazından sonra Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.