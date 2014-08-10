İstanbul'da oy oranları nasıl?

İstanbul'da İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan 50,16, Ekmeleddin İhsanoğlu 40,68, Selahattin Demirtaş yüzde 9,15 oy aldı.

Daha önceki seçim sonuçları

2011 yılı Genel Seçimleri ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:

AKP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 4 milyon 96 bin oy aldı, oy oranı yüzde 47.9 oldu. 2011 genel seçimlerinde AKP İstanbul’da ’dan 3 milyon 915 bin oy almıştı. Oy oranı ise yüzde 49.5 olmuştu.

CHP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 3 milyon 426 bin 602 oy aldı. Oy oranı yüzde 40.1 oldu. 2011 genel seçimlerinde ise CHP 2 milyon 476 bin 413 oy aldı. Oy oranı ise yüzde 31.3 oldu.

MHP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 245 bin 625 oy aldı. Oranı ise yüzde 4.0 oldu.

MHP 2011 genel seçimlerinde 743 bin 316 oy almıştı. Oranı ise 9.4 oldu.

BBP: 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 49 bin 126 oy aldı ve oranı ise yüzde 0,6 oldu. 2011 genel seçimlerinde 49 bin 612 oy aldı ve oranı yüzde 0,6 oldu.

HDP: 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 413 bin oy aldı. Oranı ise 4.8 oldu.