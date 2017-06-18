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İstanbul'da otogarda, 20 metreden düşen kadın hayatını kaybetti

Polis, düşen kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor

18 Haziran 2017 00:01

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Suriyeli bir kadın, 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Suriye uyruklu bir kadın, korkulukları aşarak yaklaşık 20 metre yükseklikten otobüs bakım-onarım katındaki alana düştü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis, düşen kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Olay, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yazıhaneler bölümüne yakın alanda, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 20-25 yaşlarında isminin Zeynep olduğu öğrenilen Suriyeli kadın, korkulukları aşarak yaklaşık 20 metre yükseklikten otobüs bakım-onarım katındaki alana düştü. Durumu görenler hemen ambulans ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, genç kadının düştüğü noktada inceleme yaptı. Bu arada, ölen kadının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. (DHA)

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