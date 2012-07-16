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İstanbul'da otobüs tramvay durağına girdi: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

İstanbul Güngören'de kontrolden çıkan servis otobüsünün tramvay durağına çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

16 Temmuz 2012 13:34

 Güngören tramvay yolundan Bağcılar istikametine giden Kalender Çalışkan (52) yönetimindeki 34 EA 4649 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Akıncılar tramvay durağının güvenlik kulübesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, yol kenarındaki kırtasiye dükkanına çarparak durabildi.
Kazada otobüs sürücüsü Çalışkan, tramvay durağındaki güvenlik görevlisi Korkmaz Aydoğan (27) ve otobüsteki bir çocuk yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, otobüsteki yaklaşık 30 çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından tahliye edildi.

Öte yandan, tramvaya elektrik sağlayan direklerin kazada hasar görmesi nedeniyle Güngören-Kabataş istikametine tramvay seferleri durdu.

Kabataş-Zeytinburnu arasında tek yönlü olarak sürdürülen seferlerin yaklaşık 2 saat sürmesi planlanan çalışmanın ardından normale döneceği belirtildi.

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