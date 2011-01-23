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İSTANBUL'DA OTO HIRSIZLIĞI AZALIYOR İSTANBUL (A.A)

23 Ocak 2011 13:25

-İSTANBUL'DA OTO HIRSIZLIĞI AZALIYOR İSTANBUL (A.A) - 23.01.2011 - İstanbul'da geçen yıl 4 bin 780 otomobil hırsızlık olayı meydana gelirken, bunların 2 bin 654'ü emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kentte günde ortalama 2005 yılında 41, 2006 yılında 35, 2007 yılında 26, 2008 yılında 20, 2009 yılında 18, geçen yıl ise 13 otomobil çalındı. Kentte en çok otomobil hırsızlığı Bahçelievler, Küçükçekmece ve Pendik'te meydana geldi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2010 yılında suç örgütü oluşturarak otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen 8 ayrı gruba yönelik düzenlediği operasyonlarda, gözaltına alınan 156 kişiden 89'u tutuklandı. Alarmlı ve immobilizer otomobiller ile site içindeki otomobillerin çalınma risklerinin, diğerlerine göre daha düşük olduğunu belirten yetkililer, evden yapılan hırsızlık olaylarında ise en çok açıkta bırakılan otomobil anahtarlarının alınarak, araçların çalındığını bildirdi. Yetkililer, sürücüleri, otomobillerin yedek anahtarlarını güvenmedikleri valelere vermemeleri, benzin istasyonları ile hastane ve market önlerinde ''hemen geleceğim'' düşüncesiyle çalışır vaziyette araç bırakmamaları, iş yeri girişlerinde bulunan resepsiyonlara veya danışmalara anahtar bırakmamaları konusunda uyardı. Ayrıca, park halinde bırakılan otomobilin uzaktan kumandalı kilit sistemiyle kilitleme yapıldığı zaman sürücülerin, güvenlik açısından tek tek kapıları kontrol etmesi de istendi.

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